Клип Pink Venom южнокорейской группы Blackpink возглавил тренды YouTube

Фото: youtube.com

Кадр из клипа Pink Venom

19 августа женская южнокорейская K-pop-группа Blackpink представила новый клип на песню Pink Venom и запустила танцевальный челлендж #PinkVenomChallenge. За первые семь часов видео коллектива набрало больше 40 млн просмотров на YouTube, возглавив тренды хостинга.

Песня Pink Venom войдёт во второй студийный альбом Blackpink Born Pink, который будет выпущен на цифровых площадках 16 сентября. В Pink Venom можно услышать микс хип-хопа и традиционных корейских музыкальных инструментов. По информации южнокорейского новостного агентства Newsen, на съемки клипа Pink Venom был потрачен самый высокий бюджет в истории музыкальных видео.

Вместе с клипом Blackpink запустили танцевальный челлендж #PinkVenomChallenge. Он продлится до 15 сентября и завершится накануне официального релиза альбома Born Pink.

28 августа Blackpink впервые выступят с композицией Pink Venom на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2022, где солистка коллектива Лиса поборется за звание лучшей певицы. Артистка стала первой сольной K-pop-исполнительницей, когда-либо номинированной на VMA. Осенью группа отправится в мировое турне.

Ранее сообщалось, что клип на песню российского певца SHAMAN (Ярослав Дронов) «Встанем» преодолела отметку 23 млн просмотров на YouTube. По словам артиста, она не задумывалась как патриотическая, а была сделана от души. Певец добавил, что композиция моментально ушла в народ после событий 24 февраля, так как получилась сильной на подъем.

Накануне продюсер, музыкальный критик Алексей Остудин заявил, что певцу SHAMAN следовало бы сменить иностранный псевдоним и назваться своим славянским именем. Он отметил, что написанный на английском языке псевдоним не коррелирует с патриотичным образом артиста. При этом Остудин добавил, что продюсер музыканта Виктор Дробыш «четко уловил потребности времени и дал зрителям то, что они ждали».