https://static.news.ru/photo/e5d56ff0-6547-11ea-8b51-fa163e074e61_660.jpg Скриншот с видео Little Big «Uno» Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com

Музыкальное видео российской группы Little Big на трек Uno стало самым популярным клипом среди песен участников международного конкурса «Евровидение-2020». Менее чем за сутки ролик набрал более 4 млн просмотров.

Uno также поставили лайки 340 тысяч пользователей видеохостинга YouTube. Кроме того, видео заняло первое место во вкладке «В тренде».

Клип был опубликован в час ночи по московскому времени 13 марта. За первые 10 часов ему удалось собрать 1 млн просмотров. Ту же отметку смогли преодолеть клипы от участников из Литвы, Польши и Украины. Все три ролика вышли неделю назад.

Как писал NEWS.ru, Little Big запустили челлендж, чтобы поддержать песню Uno. Акция, получившая название #Unovisionchallenge, представляет собой танец, показанный в клипе на трек.