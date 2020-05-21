Клип Little Big на песню Uno набрал сто миллионов просмотров

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Участники американской группы Wu-Tang Clan выпустили санитайзер для рук Protect Ya Hands («Береги руки»). Наименование отсылается к дебютному синглу Protect Ya Neck («Береги шею»), который вошёл в первый альбом коллектива под названием Enter the Wu-Tang (36 Chambers) 1993 года.

О выходе продукта сообщается на сайте компании 36 Chambers, которую основал лидер группы Роберт Диггз, известный как RZA. Санитайзер стал частью серии продуктов A Better Tomorrow Collection, доходы от которой...