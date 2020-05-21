Клип Little Big на песню Uno набрал сто миллионов просмотров

Клип на песню Uno российской группы Little Big набрал более 100 млн просмотров на видеохостинге YouTube. Ролик был опубликован 12 марта.
Скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории международного песенного конкурса «Евровидение», о чём
Чуть более чем за два месяца клип посмотрели более ста миллионов раз, что делает его видео с самой быстрорастущей популярностью в истории канала Евровидения на YouTube, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, Little Big исполнили акустическую версию Uno на спецконцерте Евровидения, который прошёл вместо самого состязания.
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