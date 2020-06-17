Клинцевич заявил, что Киркоров играет с огнём

https://static.news.ru/photo/9bf0a3b4-b0f6-11ea-bdb4-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич дал оценку ролику про десантников, в котором снялся Филипп Киркоров. По словам российского сенатора, если певец хотел эпатировать публику, то начал не с того.

Тельняшка и берет — это сакральные символы. Он, видимо, этого не понимает. Решили, что раз кокарды нет, то всё можно, — отметил сенатор в интервью телеканалу «360».

Клинцевич добавил, что в любом обществе есть неписанные законы, которыми не стоит пренебрегать. Киркоров же бросил явный вызов.

Десантники реально оскорбились. Что, если на следующем концерте выйдут два здоровенных парня, и нанесут Киркорову побои? Он играет с огнём, — предупредил сенатор.

По его мнению, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов был прав, когда советовал артисту извиниться и убрать пасквиль из соцсетей, поскольку следует «учитывать настроения общества и не переходить грань».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Филипп Киркоров заявил: он не боится заявлений представителей ВДВ, которые начали угрожать артисту после скандального ролика с тельняшкой и голубым беретом. Киркоров добавил, что обидеться на видео могли только люди без чувства юмора. Он подчеркнул, что все претензии лучше направлять режиссёрам и организаторам ролика — если они посчитают нужным, то удалят его.