Киркоров назвал свою «банальную» мечту Киркоров заявил, что мечтает о мире во всем мире

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Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров признался, что мечтает о мире. Артист сказал об этом, отвечая на вопросы журналистов на премии «Золотой граммофон», передает корреспондент NEWS.ru.

Буду банален. О мире. Хотелось сказать, во всем мире... Ну да, во всем мире, — сказал Киркоров.

Звезда эстрады также заявил, что у него достаточно денег для того, чтобы не работать в Новый год, который будет встречать в кругу семьи. Киркоров также упомянул бывшую жену, певицу Аллу Пугачеву, которая, по его словам, говорила, что денег должно быть столько, чтобы не чувствовать себя униженным.

В октябре Киркоров рассказал, что около года состоит в серьезных отношениях. Певец признался, что после десятилетнего брака с Пугачевой уже не верил, что это возможно. По его словам, почти год отношений для него «космический срок, который длится какую-то нереальную бесконечность».

В сентябре Киркоров не упомянул Пугачеву, перечисляя людей, которым благодарен за поддержку на разных этапах своей карьеры. Одним из таких людей для певца стал кутюрье Вячеслав Зайцев. Киркоров рассказал, что Зайцев пошил ему первый в его жизни сценический костюм, в котором он выступал на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии, где получил главный приз.