Киркоров посетовал на отсутствие звания народного артиста Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5c9ad5f0-7d23-11eb-8b69-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Филипп Киркоров пожаловался на отсутствие звания народного артиста Белоруссии. Певец рассказал об этом на презентации песни Молдавии на Евровидении-2021.

Киркоров показывал гостям видео с песнями, которые он продюсировал на конкурсе. Когда очередь дошла до 2007 года, когда певец готовил Дмитрия Колдуна и Белоруссию, он представил своего подопечного и обратился к нему с просьбой поговорить с властями соседней республики и намекнуть на отсутствие звания народного артиста Белоруссии.

При этом Киркоров напомнил, что уже получил аналогичные звания в России, Молдавии, Болгарии и на Украине.

Молдавию на Евровидении представит Наталья Гордиенко с песней Sugar, которую написали Киркоров и его греческий коллега Димитрос Контопулос.

Российского участника конкурса выберут 8 марта во время шоу. Ранее в Сети появился шорт-лист с участниками национального финала: в него вошли Антон Беляев, Моргенштерн и Егор Крид. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

При этом продюсер отметил, что зрители увидят группу Little Big, но не уточнил, в каком качестве, писал NEWS.ru.