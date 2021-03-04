Киркоров посетовал на отсутствие звания народного артиста Белоруссии

Филипп Киркоров пожаловался на отсутствие звания народного артиста Белоруссии. Певец рассказал об этом на презентации песни Молдавии на Евровидении-2021.
Киркоров показывал гостям видео с песнями, которые он продюсировал на конкурсе. Когда очередь дошла до 2007 года, когда певец готовил Дмитрия Колдуна и Белоруссию, он представил своего подопечного и обратился к нему с просьбой поговорить с властями соседней республики и намекнуть на отсутствие звания народного артиста Белоруссии.
При этом Киркоров напомнил, что уже получил аналогичные звания в России, Молдавии, Болгарии и на Украине.
Молдавию на Евровидении представит Наталья Гордиенко с песней Sugar, которую написали Киркоров и его греческий коллега Димитрос Контопулос.
Российского участника конкурса выберут 8 марта во время шоу. Ранее в Сети появился шорт-лист с участниками национального финала: в него вошли Антон Беляев, Моргенштерн и Егор Крид. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.
При этом продюсер отметил, что зрители увидят группу Little Big, но не уточнил, в каком качестве, писал NEWS.ru.