«Был свой взгляд и стиль»: продюсер о роли Роя Бейкера в становлении Queen Продюсер Бабичев: Бейкер вовремя разглядел талант участников группы Queen

Фото: Werner Baum/dpa/Global Look Press

Музыкальная группа Queen

Миру повезло, что скончавшийся на 79-м году жизни музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер оказался на пути молодых Queen в тот момент, когда они сами не знали, кто они такие и что они могут по-настоящему, заявил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. В дальнейшем Бейкер также сотрудничал с такими звездами, как Rolling Stones, Элтон Джон и Дэвид Боуи.

Если взять группу Queen, тот момент, когда они были просто четыре молодых музыканта, в которых однозначно что-то есть, какое-то зерно таланта... Продюсер как раз таки в этот момент и должен это зерно разглядеть, дать ему прорасти в нечто прекрасное, в какую-то ценную и полезную культуру. Наверное, всем нам очень повезло, что Рой Томас Бейкер оказался на пути молодых Queen в тот момент, когда они сами не знали, кто они такие, что они могут по-настоящему, на что они способны, — объяснил Бабичев.

По словам Бабичева, увидев пост о смерти Бейкера у гитариста рок-группы Брайана Мэя, он не поверил своим глазам, поскольку это имя у него ассоциируется прежде всего с группой Queen. Рой Томас Бейкер был самым настоящим продюсером в западном понимании этого слова, подчеркнул Бабичев.

Учитывая, что он приложил руку к первым альбомам группы, это действительно наставник, это действительно человек, у которого было какое-то свое видение по тому или иному вопросу и в моментах организации самого студийного процесса, понимание, как должно звучать то или иное произведение. Когда ты пишешь в своей биографии, что ты работал над композицией «Богемская рапсодия», мне кажется, больше ничего в биографии писать не надо, потому что это та композиция, которая говорит сама за себя. <...> Можно сказать, что он определил звучание этой группы, — отметил продюсер.

Он также пояснил, что, когда музыканты становятся маститыми, они уже могут продюсировать себя сами. Он обратил внимание на видео из 1980-х годов, на которых вокалист Queen Фредди Меркьюри руководит записью. По его словам, записи свидетельствуют, что тогда певец уже понимал, как нужно спеть или сыграть тот или иной музыкальный фрагмент, включая барабаны. Однако на начальном этапе карьеры роль продюсера со стороны очень важна.

Когда ты молодой, ты просто счастлив, потому что подписал свой первый профессиональный контракт. Конечно, ты смотришь на тех, кто уже чего-то достиг в индустрии. <...> У Роя Томаса Бейкера был свой взгляд, был свой стиль, он мог поделиться своим опытом, и это было ценно для всех музыкантов. Каждый из великих, живущих на данный момент или уже покинувших этот мир, мне кажется, мог бы пожать ему руку и сказать «спасибо», — подытожил Бабичев.

Ранее сообщалось, что Рой Томас Бейкер скончался на 79-м году жизни. Он спродюсировал первые альбомы Queen, включая культовую песню «Богемская рапсодия». Причины смерти продюсера не указаны. Как отметил участник Queen Роджер Тейлор, музыкальный продюсер привнес в совместную работу определенную дисциплину, много цинизма и страсть к калорийным десертам.