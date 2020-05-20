Кассету с невыпущенной песней участников Beatles продали за £10 тысяч

https://static.news.ru/photo/621a7f0c-9a76-11ea-bfae-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Запись невыпущенной песни британских музыкантов Пола Маккартни и Ринго Старра, известных как участники группы The Beatles, ушла с молотка за £10,2 тысяч. Композиция записана на кассету.

О продаже копии сообщает ТАСС со ссылкой на Omega Auctions. Площадка аукционного дома находится в городке Ньютон-ле-Уиллоус в графстве Мерсисайд, на родине The Beatles.

Песня, которую написал Маккартни, называется Angel in Disguise. Трек должен был войти в альбом Time Takes Time 1992 года, однако позже артист отказался от этой идеи. По словам директора Omega Auctions Пола Фэйруэзера, композицию почти никто раньше не слышал.

Как писал NEWS.ru, написанный от руки текст легендарной песни Hey Jude, автором которой является один из основателей The Beatles Пол Маккартни, был продан на аукционе Julien’s Auctions в Америке.