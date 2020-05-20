Кассету с невыпущенной песней участников Beatles продали за £10 тысяч

Запись невыпущенной песни британских музыкантов Пола Маккартни и Ринго Старра, известных как участники группы The Beatles, ушла с молотка за £10,2 тысяч. Композиция записана на кассету.
О продаже копии
Песня, которую написал Маккартни, называется Angel in Disguise. Трек должен был войти в альбом Time Takes Time 1992 года, однако позже артист отказался от этой идеи. По словам директора Omega Auctions Пола Фэйруэзера, композицию почти никто раньше не слышал.
Как писал NEWS.ru, написанный от руки текст легендарной песни Hey Jude, автором которой является один из основателей The Beatles Пол Маккартни, был продан на аукционе Julien’s Auctions в Америке.
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