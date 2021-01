Кассету с неизвестными песнями Radiohead выставят на аукцион

https://static.news.ru/photo/531a1b48-5993-11eb-9e2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Colin Hart/ZUMAPRESS.com

Кассету с шестью демоверсиями песен знаменитой британской рок-группы Radiohead выставят на аукцион. Ожидается, что цена лота составит примерно две тысячи фунтов. Кассета станет частью онлайн-аукциона Punk and Indie Auction. Аукционный дом Omega Auctions проведёт его 26 января.

Кроме самой кассеты будущий владелец лота получит также рукописные заметки участников музыкального коллектива. Сама же пластиковая упаковка украшена вокалистом группы Томом Йорком.

Представитель аукциона рассказала, что из шести демозаписей на кассете также присутствуют три песни, которые до этого были неизвестны публике. В частности, на носителе записаны композиции Promise Me, Boy In The Box и These Chains.

К слову, продавец кассеты пожелал остаться неизвестным. С чем связана такая «тайна личности» — не уточняется. Нынешний владелец лота рассказал, что кассету он получил в подарок от одного из участников группы в начале 1990-х годов.

Предположительно, запись была сделана в период, когда Radiohead окончили школу и подписали контракт о сотрудничестве с с лейблом звукозаписи EMI Records. Директор аукционного дома Пол Фэйруэзер считает, что уже на этих шести демозаписях участники коллектива продемонстрировали свой большой потенциал.

Треки сырые, но определённо демонстрируют фантастический потенциал, который группа реализует через несколько лет, — сказал владелец Omega Auctions.

Коллектив рок-группы Radiohead был собран ещё в 1980-х годах. В его состав вошли Том Йорк, братья Джонни и Колин Гринвуд, Эд О'Брайен и Фил Селуэй.

