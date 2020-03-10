https://static.news.ru/photo/7de55f44-62eb-11ea-89df-fa163e074e61_660.jpg Карлос Сантана Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант и гитарист-виртуоз Карлос Сантана отменил европейскую часть тура. Своё решение артист связал с опасениями по поводу вспышки коронавируса.

Президент компании Universal Tone Management Майкл Врионис заявил, что отмена связана с запретом властей ряда европейских стран на проведение массовых мероприятий с участием свыше тысячи человек, передаёт The Rolling Stone.

С большим разочарованием я должен сообщить нашим фанатам, что мы отменяем наш предстоящий тур по Европе, — сказал Врионис.

Гастроли под названием Miraculous 2020 World Tour должны были начаться в итальянской Болонье 14 марта, после чего Сантана должен был отыграть в Цюрихе.

Как писал NEWS.ru, участники российской группы «Би-2» заявили, что переносят несколько концертов в Европе. Это связано с распространением коронавируса.