Карина Кросс рассказала о предстоящем фите с популярным блогером Карина Кросс рассказала о предстоящем фите с Романом Каграмановым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Карина Кросс

Певица Карина Кросс рассказала, что сейчас у нее идет работа над совместным треком с блогером Романом Каграмановым. В беседе с NEWS.ru на VK FEST она отметила, что песен несколько, но артисты планируют выпустить ту, за которую проголосует аудитория.

У меня совсем скоро будет еще один фит с Романом Каграмановым. Сейчас у нас в работе несколько произведений, и мы будем выбирать из них лучшие. И выбирать будем вместе с аудиторией. Потому что я поняла, что все-таки решает, какую музыку ты должен петь и какая музыка будет популярна, аудитория. И, соответственно, мы покажем несколько зарисовок, какую ребята выберут — ту мы и выпустим, — сказала Кросс.

Ранее на мероприятии она также сообщила, что ее любимой группой и лучшими российскими артистами является «Король и Шут». Она добавила, что этот коллектив останется «в сердце навсегда». По ее словам, группа «несет историю». Кроме того, исполнительница добавила, что слушает только русские треки. Артистка поделилась, что плохо знает английский язык, поэтому у нее нет каких-то пристрастий и особых вкусов в иностранной музыке.

В марте Карина Кросс выразила мнение, что интеллектуальные марафоны по типу тех, что продвигала Елена Блиновская, могут давать людям новые впечатления. Артистка добавила, что сама она никогда не хотела продавать собственные курсы, однако однажды посетила один такой из интереса.