Канье Уэста признали миллиардером

https://static.news.ru/photo/93ad7a54-8772-11ea-b4a6-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: AUG/face to fac/Global Look Press

Эксперты Forbes заявили, что американский рэпер Канье Уэст стал миллиардером. Состояние супруга Ким Кардашьян оценили в $1,3 млрд.

Отмечается, что высокий статус рэперу присвоили после того, как он раскрыл свою финансовую отчётность. Уэст не согласился с оценкой экспертов, заметив, что давно расстался со статусом миллионера.

Не миллиард, а 3,3 миллиарда долларов, поскольку никто в Forbes не умеет считать. Я показал им чек на 890 миллионов долларов, а они по-прежнему не называют меня миллиардером, — цитирует издание музыканта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Канье Уэст объединил усилия с благотворительной организацией We Women Empowered, чтобы снабжать едой тех, кто вынужден находиться на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и не имеет возможности запастись продуктами. Благодаря пожертвованиям Уэста активисты смогут трижды в день кормить жителей Южной части Чикаго. В этом районе вырос артист.