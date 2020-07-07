Канье Уэст зарегистрировал слоган своей президентской кампании

https://static.news.ru/photo/903228b4-c04f-11ea-8aff-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировал слоган, который будет сопровождать его предвыборную кампанию в гонке на пост президента США. В качестве знаковой фразы он выбрал West Day Ever.

Слоган представляет собой игру слов, сочетающей его фамилию и словосочетание Best day ever («Самый лучший день»). Как отмечает TMZ, Уэст заполнил все необходимые для этого бумаги ещё в конце июня.

Фразу рэпер использовал 26 июня, когда анонсировал начало сотрудничества своего бренда Yeezy с брендом одежды GAP. Тем временем, он по-прежнему не подал документы на выдвижение в президенты. Выборы в США пройдут через четыре месяца, и во многих штатах регистрация кандидатов уже закрыта.

О своём намерении стать политическим лидером страны Канье Уэст заявил в Twitter 5 июля. Певец и раньше делал подобные заявления, но тогда он говорил о 2024 годе, писал NEWS.ru.