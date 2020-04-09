Канье Уэст проведёт пасхальную службу онлайн

Американский рэпер Канье Уэст планирует провести службу во время празднования Пасхи. Она пройдёт в онлайн-формате из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Уэст проведёт мероприятие со своим госпел-хором Sunday Service,
Во время службы выступят актёр Тайлер Перри и певица Мэрайя Кэри, которая посвятит песню Hero медицинским работникам.
В 2020 году в США Пасху отмечают 12 апреля.
Как писал NEWS.ru, Канье Уэст объединил усилия с благотворительной организацией We Women Empowered, чтобы снабжать едой тех, кто вынужден находиться на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и не имеет возможности запастись продуктами.
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