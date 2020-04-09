Канье Уэст проведёт пасхальную службу онлайн

https://static.news.ru/photo/7ef715b4-7a5e-11ea-811f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст планирует провести службу во время празднования Пасхи. Она пройдёт в онлайн-формате из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Уэст проведёт мероприятие со своим госпел-хором Sunday Service, сообщает Hypebeast. К ним присоединится телепроповедник Джоэл Остин, который выступит в Лос-Анджелесе, а его речь будет транслироваться в мегацеркви «Лейквуд», основанной им в техасском городе Хьюстон.

Во время службы выступят актёр Тайлер Перри и певица Мэрайя Кэри, которая посвятит песню Hero медицинским работникам.

В 2020 году в США Пасху отмечают 12 апреля.

Как писал NEWS.ru, Канье Уэст объединил усилия с благотворительной организацией We Women Empowered, чтобы снабжать едой тех, кто вынужден находиться на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и не имеет возможности запастись продуктами.