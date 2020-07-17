Канье Уэст прифотошопил себя на гору Рашмор

https://static.news.ru/photo/670416c2-c82f-11ea-85ac-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Ian West/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст пририсовал свой портрет себя к горе Рашмор. На камменном массиве штате Дакота в 1925 году изобразили президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна в честь 150-летия истории страны.

Уэст опубликовал фото в своём Twitter с подписью «2020». Ранее стало известно, что он успел зарегистрироваться как кандидат в президенты США.

О своём намерении участвовать в президентской гонке Канье Уэст объявил в соцсетях. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение-2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.

10 июля рэпер сообщил, что зарегистрировался избирателем, писал NEWS.ru.