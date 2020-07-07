Канье Уэст основал партию и перестал поддерживать Трампа

Американский рэпер Канье Уэст создал своё политическое объединение «Партия праздника». Ранее он заявил, что примет участие в гонке на пост президента США.
Уэст дал интервью Forbes, в котором
Я бы баллотировался от республиканцев, не будь здесь Трампа. Я буду баллотироваться как независимый кандидат, раз он здесь, — сказал артист.
Музыкант рассказал, что хочет, чтобы в Белом доме было всё как в вымышленной стране Ваканде из фильмов Marvel, и он больше не поддерживает президента Дональда Трампа.
Президента назначает Господь. Если я выиграю в 2020-м году, это было решение Господа. Если в 2024-м — то же самое, — подчеркнул исполнитель.
Уэст также заявил, что переболел коронавирусом в феврале. Он выразил настороженность тем, что все хотят излечиться от инфекции при помощи вакцины. По его мнению, таким образом власти хотят чипировать людей и «сотворить с нами всякое, чтобы мы не смогли пересечь врата рая».
Ранее стало известно, что рэпер зарегистрировал слоган, который будет сопровождать его предвыборную кампанию в гонке на пост президента США. В качестве знаковой фразы он выбрал West Day Ever. Однако в новом интервью он заявил, что в качестве слогана использует восклицание «Да!».
Канье Уэст последний раз заявлял о своих президентских амбициях ещё в ноябре 2019 года. Он не пояснил, в каком году намерен стать хозяином Белого дома, однако его сообщение в соцсети сопровождается хештегом «Видение 2020», писал NEWS.ru.
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