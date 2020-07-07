Канье Уэст основал партию и перестал поддерживать Трампа

https://static.news.ru/photo/d64acdac-c11b-11ea-96d4-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст создал своё политическое объединение «Партия праздника». Ранее он заявил, что примет участие в гонке на пост президента США.

Уэст дал интервью Forbes, в котором рассказал о своих политических амбициях. Рэпер отметил, что у него нет предвыборной кампании, но есть советники в лице жены Ким Кардашьян и изобретателя и бизнесмена Илона Маска.

Я бы баллотировался от республиканцев, не будь здесь Трампа. Я буду баллотироваться как независимый кандидат, раз он здесь, — сказал артист.

Музыкант рассказал, что хочет, чтобы в Белом доме было всё как в вымышленной стране Ваканде из фильмов Marvel, и он больше не поддерживает президента Дональда Трампа.

Президента назначает Господь. Если я выиграю в 2020-м году, это было решение Господа. Если в 2024-м — то же самое, — подчеркнул исполнитель.

Уэст также заявил, что переболел коронавирусом в феврале. Он выразил настороженность тем, что все хотят излечиться от инфекции при помощи вакцины. По его мнению, таким образом власти хотят чипировать людей и «сотворить с нами всякое, чтобы мы не смогли пересечь врата рая».

Ранее стало известно, что рэпер зарегистрировал слоган, который будет сопровождать его предвыборную кампанию в гонке на пост президента США. В качестве знаковой фразы он выбрал West Day Ever. Однако в новом интервью он заявил, что в качестве слогана использует восклицание «Да!».

Канье Уэст последний раз заявлял о своих президентских амбициях ещё в ноябре 2019 года. Он не пояснил, в каком году намерен стать хозяином Белого дома, однако его сообщение в соцсети сопровождается хештегом «Видение 2020», писал NEWS.ru.