«Канье на коне»: новый альбом Уэста Donda вызвал скандал и удивил фанатов

Рэп-исполнитель Канье Уэст представил свой 10-й студийный альбом Donda, который получил название в честь матери музыканта Донды Уэст. Пластинка состоит из 26 треков, не считая интро, а обложку украсил чёрный квадрат. Уже спустя сутки после релиза долгожданный альбом успел наделать шума, оказавшись в центре нескольких скандалов. Канье Уэст обвинил Universal Music в выпуске нового альбома без его согласия, а фанаты набросились на исполнителя из-за участия Мэрилина Мэнсона и рэпера DaBaby в записи одного из треков.

Выверенная рекламная кампания, харизма и продюсерский талант — музыкальный эксперт объяснил в беседе с NEWS.ru, почему Donda может войти в историю.

Уэст несколько раз переносил релиз Donda

Канье Уэст и прежде славился своими обещаниями релизов, которые в результате не увидели свет. Среди таких потухших планов рэпера могла затесаться и многообещающая, долгожданная Donda, которую изначально предполагалось выпустить ещё в июле 2020 года. Релиз переносился несколько раз, порядок песен в альбоме менялся, добавлялись новые фиты, доделывались штрихи.

Но внезапно для всех 29 августа альбом представили слушателям. При этом сам исполнитель утверждает, что не планировал проводить релиз в августе – он был намечен на 3 сентября. Однако неизвестно, как без ведома артиста пластинка могла попасть в открытый доступ.

Такие артисты, которые уже давно на Олимпе, крайне редко что-то выпускают, и вообще, любое движение, любой релиз, любой сингл — а тут ещё и полноформатный альбом c 26 композициями — это, конечно, событие в музыкальном мире. Относиться будут по-разному, я уверен. Многие будут говорить, что «мы так долго ждали, было столько шумихи ради этого». Но в первую очередь для преданных фанатов это большой праздник. Во-вторых, для мира хип-хопа, естественно, это событие, которое нельзя обойти вниманием, — объясняет в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев.

Donda впервые была представлена в Лас-Вегасе на закрытом мероприятии в середине июля, а позднее состоялось первое предпрослушивание в Атланте. Предполагалось, что на следующий день после шумного мероприятия альбом, наконец, окажется в открытом доступе, однако релиз назначили на 6 августа. После предпоказа 5 августа Donda снова не попала в Сеть, а Канье Уэст якобы заперся в маленьком помещении без окон под стадионом, где проходило третье предпрослушивание пластинки, и дорабатывал её. Рэпер позднее даже выложил в Сеть фотографии своего временного творческого пристанища, отозвавшись о нём нелестно.

Он умеет удивлять. Дорабатывал ли он правда этот альбом, как все говорили, не знаю. Мне кажется, это всё лишняя информация для того, чтобы обсуждалось это всё в Интернете. Если учесть, что на втором или третьем прослушивании он принял решение перенести релиз альбома, так как он якобы чем-то был недоволен… Но внести коррективы за такой короткий срок сложно. Мне показалось, что это очередная уловка, чтобы ещё раз поговорить о релизе, — отметил Бабичев.

«Канье либо великий музыкант, либо идиот»

Неоднозначная персона Канье Уэста у некоторых вызывает насмешки, у других — восторги. «Канье либо великий музыкант, либо идиот», — пишут пользователи Сети. Однако все признают уникальный музыкальный и продюсерский талант Йе. В новом альбоме звучат госпел-мотивы, а по трекам можно проследить историю его жизни в тот временной отрезок, когда создавалась Donda, — от выдвижения на пост президента до развода с Ким Кардашьян. Своей новой пластинкой Канье Уэст перечеркнул клеймо «мужа известной персоны» и напомнил о себе как о звезде хип-хопа. По словам Бабичева, уже с первого трека в пластинке под названием Jail чувствуется харизма исполнителя, который «не теряется за музыкальными аранжировками».

Если бы меня не захватило за первые 20–30 секунд, я бы, может быть, дальше и не пошёл, — отмечает Бабичев.

Donda местами может показаться сырой и недоделанной, что странно, учитывая, как долго Уэст работал над ней. Однако пластинка, которая в каком-то смысле представляет собой винегрет, заключила в себя гармоничное звучание, тематику и читку.

Кроме того, толчком для продвижения альбома стало его долгое ожидание. Уэст написал альбом как талантливый музыкант и сделал его самым обсуждаемым событием в музыкальном мире как талантливый бизнесмен. Породив вокруг пластинки ореол слухов, скандалов и томительного ожидания, Уэст показал пример качественно проработанной рекламной кампании.

Прямо скажем, Канье на коне. Можно рассуждать, делает ли он трендовые вещи, погнался ли он за музыкальными тенденциями... Судя по тому, что я успел прослушать из альбома, могу сказать, что он не погнался. Канье верен себе и делает своё. И кто-то, конечно, может сказать, что «какую-то ерунду записал, это сейчас неактуально», но такие люди на вершине музыки – они диктуют свои тренды. И если он посчитал нужным выдать такой материал, значит, он что-то почувствовал. Возможно, будет какое-то возвращение к старому доброму рэпу, хип-хопу, — рассуждает Бабичев.

Сатанисты, Библия и Donda

Завершающее предпрослушивание пластинки прошло в Чикаго и выглядело как настоящее театральное представление, в котором были задействованы и другие звёзды, в том числе Трэвис Скотт, Дон Толивер, DaBaby и Мэнсон. Кроме того, в какой-то момент на сцене появилась Ким Кардашьян в свадебном платье, что стало причиной ещё одной череды слухов – о воссоединении пары.

Но наибольшее внимание привлекли персоны Мэнсона и DaBaby. Первый совсем недавно оказался в центре скандала из-за обвинений в насилии над женщинами, а второй — в гомофобных высказываниях. В случае с DaBaby поклонники отреагировали резко, выразив протест против фитов Канье с рэпером.

Участие Мерилина Мэнсона в записи Donda стало причиной появления новых мемов. Фанатам показалось странным, что Мэнсон появился на финальной презентации альбома, где прослеживались библейские мотивы, а во время представления на экране даже можно было заметить отрывки из Библии. В этом театральном зрелище поклонники посчитали лишней фигуру Мэнсона, который, как известно, был последователем Церкви Сатаны.

Я считаю, что тема религии достаточно популярна в этом жанре, здесь не стоит искать каких-то подковёрных моментов. Он абсолютно органичен в этой теме. В современном мире, особенно с приходом Интернета, любая система, любое утверждение, все догмы, в которые мы верили, <...> на эти истины появляется второй, третий взгляд. И то, что в текстах песен Канье Уэста проскальзывает религиозная тематика, это ещё один взгляд на тему. Особенно на Западе, как бы грубо это ни звучало, такое продаётся. Особенно если автор искренен в этой теме и хочет высказаться, — рассказал Бабичев.

Музыкальный критик объяснил успех Канье Уэста тем, что он «музыкальный авантюрист, который готов на любую движуху». Это, по словам Бабичева, касается как музыки, так и личной жизни Уэста со всеми продуманными ходами. Остаётся лишь гадать, будет ли Уэст пытаться внести изменения в Donda, учитывая, что релиз якобы состоялся без его ведома.