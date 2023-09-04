Как выглядит могила погибшего солиста «Иванушек International» Игоря Сорина Появились кадры с могилы погибшего 25 лет назад солиста «Иванушек» Игоря Сорина

Фото: NEWS.ru

Фанаты бывшего солиста «Иванушек International» Игоря Сорина спустя 25 лет после его гибели почтили память кумира на Кузьминском кладбище Москвы. Близкие люди и поклонники певца и поэта, скончавшегося 4 сентября 1998 года, принесли к могиле артиста цветы и украсили ее портретами. Корреспондент NEWS.ru посетила место и запечатлела на видео.

На мраморной плите написано: «Певцу, актеру и поэту». Люди принесли на могилу Игоря Сорина в том числе подсолнухи, что, вероятно, является отсылкой к одному из хитов «Иванушек» 1990-х. Песня «Подсолнух», вышедшая на дебютном альбоме поп-группы «Конечно он», появившегося на прилавках в конце мая 1996 года, была написана на стихи Сорина. На диске вышла еще одна не менее известная песня его авторства — «Где-то», на которую также был снят клип.

Утром 1 сентября 1998 года Сорин выпал с балкона шестого этажа студии в доме на улице Вересаева в Москве, где вел работу над сольным альбомом. Артиста доставили в больницу, где врачи диагностировали переломы позвонков, ушиб мозга, паралич нижней части тела. Причины произошедшего остались неизвестны. Сорина прооперировали, он пришел в сознание, но сердце не выдержало, и 4 сентября он скончался, не дожив до 29-летия всего пару месяцев.