Американский музыкант Шон Картер, известный как рэпер Jay-Z, подал в суд на тюрьму в штате Миссисипи за бездействие во время беспорядков.
Руководство места содержания осуждённых никак не попыталась пресечь волну массовых драк, в результате чего погибли пять заключённых,
Эти смерти являются прямым результатом полного пренебрежения Миссисипи к людям, которых она заключила в тюрьму, и нарушения их конституционных прав, — говорится в иске, поданным адвокатом Алексом Спиро от лица рэпера.
Исполнителя Картера поддержал коллега Марио Мимс, известный как рэпер Yo Gotti.
Как писал NEWS.ru, Jay-Z занял второе место рейтинг самых «дорогих» хип-хоп-исполнителей 2019 года по версии журнала Forbes. Первым стал Канье Уэст.
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