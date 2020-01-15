https://static.news.ru/photo/6ebe6baa-379e-11ea-83d2-fa163e074e61_660.jpg Jay-Z Фото: Ricky Fitchett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант Шон Картер, известный как рэпер Jay-Z, подал в суд на тюрьму в штате Миссисипи за бездействие во время беспорядков.

Руководство места содержания осуждённых никак не попыталась пресечь волну массовых драк, в результате чего погибли пять заключённых, сообщает NBC.

Эти смерти являются прямым результатом полного пренебрежения Миссисипи к людям, которых она заключила в тюрьму, и нарушения их конституционных прав, — говорится в иске, поданным адвокатом Алексом Спиро от лица рэпера.

Исполнителя Картера поддержал коллега Марио Мимс, известный как рэпер Yo Gotti.

Как писал NEWS.ru, Jay-Z занял второе место рейтинг самых «дорогих» хип-хоп-исполнителей 2019 года по версии журнала Forbes. Первым стал Канье Уэст.