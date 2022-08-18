Известный продюсер раскритиковал певца SHAMAN за «непатриотичный» псевдоним Продюсер Остудин предложил певцу SHAMAN отказаться от иностранного псевдонима

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN

Популярному певцу SHAMAN (Ярослав Дронов), который прославился клипами на песни «Я русский» и «Встанем», следовало бы сменить иностранный псевдоним и назваться своим славянским именем. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал продюсер, музыкальный критик Алексей Остудин. Он отметил, что написанный на английском языке псевдоним не коррелирует с патриотичным образом артиста.

Почему SHAMAN пишется по-английски? Что за непатриотичный псевдоним? Назвался бы Ярославом — своим настоящим именем. Оно прекрасное, звонкое, яркое, славянское, — предложил Алексей Остудин.

При этом он добавил, что продюсер музыканта Виктор Дробыш «четко уловил потребности времени и дал зрителям то, что они ждали».

Ниша была абсолютно пуста. Мы понимаем, что молодежь не будет слушать ни Газманова, ни Маршала, ни тем более Баскова. Молодежи нужен был секс-символ, который весь из себя и «всему миру назло» (строка из песни «Я русский». — NEWS.ru). Я воспринимаю SHAMAN как очень грамотный продюсерский проект, грамотное продюсерское решение, — заявил Остудин.

Ранее певец SHAMAN призвал не вешать ярлыки и не давать определения музыке. По его словам, песня «Встанем», которая на данный момент набрала на YouTube 23 млн просмотров, не задумывалась как патриотическая, она была просто сделана от души. Артист добавил, что композиция моментально ушла в народ после событий 24 февраля, так как получилась сильной на подъем.

Он отметил, что процесс написания песни «Встанем» кардинально отличается от других 200, которые он написал за 15 лет. По его словам, он сочинил хит на одном дыхании, «будто кто-то надиктовал».