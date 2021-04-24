Изменившаяся Агузарова появилась на публике и удивила её

https://static.news.ru/photo/dab6e46e-a53d-11eb-8e85-96000091f725_660.jpg Жанна Агузарова Фото: vk.com/nhhnkk

Российская певица, известная как вокалистка группы «Браво», Жанна Агузарова впервые больше чем за год вышла в свет. Она и раньше выглядела экстравагантно, но новый образ вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети, стало известно из публикации в аккаунте Instagram, посвящённом исполнительнице.

Для появления на ежегодном мероприятии White Party от журнала «КиноРепортёр», которое прошло в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ), певица выбрала расшитый аппликациями белый наряд с жакетом и дополнила образ платком, длинными бусами, браслетами и сетчатыми перчатками. Яркий макияж акцентировал внимание на глаза и губы 58-летней Агузаровой.

В Сети её образ многие не поняли, в комментариях задавая одинаковые вопросы: «Что за чехол от самолёта?», «Жанна, что с лицом? Вы разбухли», «Что с ней?».

Ранее стало известно, что в сентябре 2020 года Жанна Агузарова тайно выпустила альбом «Королева Сансета». Пластинка была представлена в Сети, это первый выпуск певицы почти за 30 лет. В альбоме 12 песен, но не новых. Все они в разные годы были спеты на концертах либо других мероприятиях. Старейшая из них — «Не упрекай» — была написана в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века.