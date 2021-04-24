Изменившаяся Агузарова появилась на публике и удивила её

Российская певица, известная как вокалистка группы «Браво», Жанна Агузарова впервые больше чем за год вышла в свет. Она и раньше выглядела экстравагантно, но новый образ вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети, стало известно из публикации в аккаунте Instagram, посвящённом исполнительнице.
Для появления на ежегодном мероприятии White Party от журнала «КиноРепортёр», которое прошло в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ), певица
В Сети её образ многие не поняли, в комментариях задавая одинаковые вопросы: «Что за чехол от самолёта?», «Жанна, что с лицом? Вы разбухли», «Что с ней?».
Ранее стало известно, что в сентябре 2020 года Жанна Агузарова тайно выпустила альбом «Королева Сансета». Пластинка была представлена в Сети, это первый выпуск певицы почти за 30 лет. В альбоме 12 песен, но не новых. Все они в разные годы были спеты на концертах либо других мероприятиях. Старейшая из них — «Не упрекай» — была написана в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века.