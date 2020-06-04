Иван Дорн записал песню к сериалу «Чики»

https://static.news.ru/photo/f24f3330-a659-11ea-ae85-fa163e074e61_660.jpg Иван Дорн Фото: dorn_ivan/instagram.com

Украинский музыкант Иван Дорн записал песню, которая используется в сериале российского режиссёра Эдуарда Оганесяна. Премьера состоится 4 июня на стриминговом сервисе more.tv.

Дорн опубликовал в Instagram ролик с изображением постера шоу, во время которого звучит отрывок из композиции, который также получил название «Чики».

Действие сериала разворачивается в небольшом российском городе. В центре сюжета — четыре подруги, одна из которых, вернувшись из Москвы, предлагает открыть свой фитнес-клуб.

Главную роль исполнила Ирина Горбачёва. В сериале также снялись Ирина Носова, Алёна Михайлова и Варвара Шмыкова.

Ранее стриминговый сервис more.tv опубликовал трейлер сериала «Чики», писал NEWS.ru.