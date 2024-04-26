Исполнитель хита «Черный бумер» объяснил, почему в РФ «нет лучших рэперов» Рэпер Серега: в России много талантливых рэперов, но они исторически безграмотны

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Репер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко)

В России много талантливых рэперов, но все они оказались исторически безграмотны, поделился мнением с NEWS.ru белорусский хип-хоп-исполнитель Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко). В пример он привел таких коллег по цеху, как Оксимирон (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Влади (настоящее имя — Владислав Лешкевич), Лигалайз (настоящее имя — Андрей Меньшиков) и Баста (Василий Вакуленко).

К сожалению, рэперы, которые владеют хорошо словом, как минимум исторически оказались не подкованы. То есть такие, как Оксимирон, Влади, Лигалайз — при всем уважении к этим ребятам талантливым, — оказались исторически безграмотными, — заявил он.

При этом Серега признал, что задача артиста — быть не человеком-энциклопедией, а развлекать публику песнями и танцами. По его словам, популярность не является показателем того, что человек читал правильные книги и «владеет длинными смыслами».

Мне в данный момент истории некого привести в пример. Все молчат, даже Баста. Он где-то рассказывал, будто аспирантуру оканчивает или кандидат исторических наук, а история, как известно, мать всех наук. Но он, наверное, тоже пока не до конца разобрался в историческом материале, — отметил рэпер.

По мнению Сереги, составить реальную картину минувших событий можно только через изучение архивных источников. При этом работы Александра Солженицына, Варлама Шаламова, Анатолия Рыбакова и Виктора Суворова (Резуна) он назвал «исторической фантастикой». По его словам, многие отказываются от работы с источниками, поскольку на это нужно время.

Поэтому, каких «лучших артистов-рэперов» вы хотите? Некому говорить. Не только рэперов это касается, — заключил Серега.

Серега также выразил мнение о том, что участникам «голой» вечеринки нужно дать второй шанс. Музыкант заявил, что ему стало жалко звезд после того, как на них накинулась вся Россия. Он предложил знаменитостям помогать людям, а также перечислять деньги на фронт.