https://static.news.ru/photo/29bbd090-65b8-11ea-b326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Davide Di Lalla/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ежегодная вечеринка для участников международного конкурса «Евровидение» в Мадриде в 2020 году не состоится. Власти города её отменили.

Об этом сообщается в Telegram-канале Евровидения.

Отмечается, что мероприятие должны были посетить 17 участников конкурса. Организаторы вечеринки уверили участников и гостей, что ждут их через год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что клип российской группы Little Big на песню Uno, с которой она собирается выступить на Евровидении, набрал более 10 млн просмотров. На утро 14 марта ролик посмотрели 10 003 319 раз и ещё 601 тысячу раз его лайкнули.