Пригожин предложил создать профсоюз российских музыкантов

Продюсер Иосиф Пригожин выступил с предложением о создании профсоюза России. По его словам, это поможет сформировать единые условия труда и защищать права артистов.
Пригожин отметил, что в стране нет ни одного объединения, к которое централизует работу индустрии, и нет единых правил и прописанных условий работы,
Мы пытались сделать саморегулируемую организацию, в администрации президента начали работать над этим проектом, и первое чтение мы прошли. Но, вы не представляете, всех собак спустили на меня, — сказал продюсер.
Он также отметил, что никто не хочет быть активистом, потому что это тяжело, а в одиночку этим заниматься ему не оп силам.
Как писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин заявил, что многие артисты «оказались в чудовищной ситуации», лишившись заработков, а «первая десятка самых популярных и востребованных звёзд» практически бедствует.
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