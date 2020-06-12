Пригожин предложил создать профсоюз российских музыкантов

https://static.news.ru/photo/bdf78ff0-acb8-11ea-806c-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин выступил с предложением о создании профсоюза России. По его словам, это поможет сформировать единые условия труда и защищать права артистов.

Пригожин отметил, что в стране нет ни одного объединения, к которое централизует работу индустрии, и нет единых правил и прописанных условий работы, передаёт «Говорит Москва». Он заявил, что раньше музыкантов объединяли только концерты и фестивали.

Мы пытались сделать саморегулируемую организацию, в администрации президента начали работать над этим проектом, и первое чтение мы прошли. Но, вы не представляете, всех собак спустили на меня, — сказал продюсер.

Он также отметил, что никто не хочет быть активистом, потому что это тяжело, а в одиночку этим заниматься ему не оп силам.

Как писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин заявил, что многие артисты «оказались в чудовищной ситуации», лишившись заработков, а «первая десятка самых популярных и востребованных звёзд» практически бедствует.