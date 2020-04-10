Instagram объявил о запуске серии домашних онлайн-концертов

Социальная сеть Instagram запустит проект «#песнядома», в рамках которой российские музыканты дадут домашние онлайн-концерты для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.
Артисты не только исполнят свои популярные песни, но и пообщаются со зрителями о своей жизни в самоизоляции. Акцию совместно с соцсетью запустил певец Фёдор Инсаров, известный как Feduk, о чём он сообщил на своей странице. Его концерт пройдёт 11 апреля в 20:00 мск.
Буду петь песни из своей дискографии разных времён, так же поболтаем об истории создания некоторых треков. Я постараюсь ответить на самые не попсовые вопросы и просто поддержать вас всех хорошим настроением в это непонятное время! — написал он.
Как
Как писал NEWS.ru, российская группа Little Big проведёт концерт онлайн на платформе «Яндекс.Эфир». Выступление состоится 11 апреля. Коллектив подготовил особую программу для зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии COVID-19.
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