Instagram объявил о запуске серии домашних онлайн-концертов

https://static.news.ru/photo/dfbad0fa-7b46-11ea-9473-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Социальная сеть Instagram запустит проект «#песнядома», в рамках которой российские музыканты дадут домашние онлайн-концерты для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Артисты не только исполнят свои популярные песни, но и пообщаются со зрителями о своей жизни в самоизоляции. Акцию совместно с соцсетью запустил певец Фёдор Инсаров, известный как Feduk, о чём он сообщил на своей странице. Его концерт пройдёт 11 апреля в 20:00 мск.

Буду петь песни из своей дискографии разных времён, так же поболтаем об истории создания некоторых треков. Я постараюсь ответить на самые не попсовые вопросы и просто поддержать вас всех хорошим настроением в это непонятное время! — написал он.

Как отмечает «Афиша Daily», 14 апреля в 20:00 мск эстафету артиста подхватит певица Монеточка вместе с Витей Исаевым. 15 апреля в 19.00 можно будет посмотреть выступление Елены Темниковой, и позже концерт даст певица Сюзанна.

Как писал NEWS.ru, российская группа Little Big проведёт концерт онлайн на платформе «Яндекс.Эфир». Выступление состоится 11 апреля. Коллектив подготовил особую программу для зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии COVID-19.