«Важно не качество»: критик о снижении интереса россиян к западным артистам Критик Бабичев: интерес россиян к западным музыкантам снизился из-за патриотизма

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Выплаты западным музыкантам от Российского авторского общества (РАО) по итогам 2022 года составили минимальные с 2017 года 20,7 млн рублей. Комментируя ситуацию журналу «Компания», музыкальный критик Евгений Бабичев отметил, что на фоне патриотизма россиян интерес к иностранным авторам и исполнителям действительно несколько снизился. По его словам, некоторым «важно не качество, а страна производства».

В принципе, им скорее важно не качество, а страна производства — Россия. Им не нужны заграничные хиты, латиноамериканская, американская, западная или европейская музыка. И Евровидение им тоже не нужно. Они будут слушать свое, — считает критик.

Но больше всего на падение суммы роялти зарубежным авторам повлияли трудности с доступом к западным композициям, уверен Бабичев. Эксперт уточнил, что те, кто продолжает слушать иностранную музыку, чаще делают это через пиратские сервисы или через VPN, так как большая часть платформ, которыми пользовались россияне, были заблокированы. По его словам, преданные фанаты зарубежных исполнителей «будут искать любую возможность, чтобы послушать новые треки и передать их другому».

Правозащитник, пожелавший сохранить анонимность, подтвердил, что люди стали возвращаться к пиратским способам прослушивания иностранной музыки. Он связывает это с тем, что отечественные стриминговые сервисы не могут предложить такого разнообразия, которое предоставляли зарубежные.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что западные лейблы и артисты в большинстве сами отказались от монетизации и запретили работу с их контентом на территории России. По его словам, это сильно снизило доходы Universal, Sony Music и Warner Music. Кроме того, большинство радиостанций и российских сервисов предлагают отечественную музыку и в редких случаях иностранную, которая не была запрещена.

Гитарист российской рок-группы Lori!Lori! Александр Ильчук ранее заявил, что музыка группы может появиться в третьей части фантастического боевика «Дэдпул». По его словам, на текущей стадии переговоров имеются некоторые проблемы, но представители Marvel не дают конкретных ответов.