Российский музыкант Илья Прусикин, известный как Ильич из группы Little Big, рассказал, с какой песней он и его коллеги выступят на международном песенном конкурсе Евровидение.
Ильич в эфире радиостанции NRJ
Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы её придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе, — сказал артист.
По его словам певца, песня будет танцевальной, но с примесью рока и метала. Ильич отметил, что группа старалась сделать что-то «кардинально противоположное».
Как писал NEWS.ru, Little Big впервые исполнит композицию, написанную для международного конкурса «Евровидение», 12 марта. Это произойдёт в эфире программы «Вечерний Ургант».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен