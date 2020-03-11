https://static.news.ru/photo/425ed3ca-6448-11ea-8a82-fa163e074e61_660.jpg Группа Little Big Фото: littlebigband/vk.com

Российский музыкант Илья Прусикин, известный как Ильич из группы Little Big, рассказал, с какой песней он и его коллеги выступят на международном песенном конкурсе Евровидение.

Ильич в эфире радиостанции NRJ признался , что композицию музыканты написали спонтанно. Песня не задумывалась как трек для состязания.

Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы её придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе, — сказал артист.

По его словам певца, песня будет танцевальной, но с примесью рока и метала. Ильич отметил, что группа старалась сделать что-то «кардинально противоположное».

Как писал NEWS.ru, Little Big впервые исполнит композицию, написанную для международного конкурса «Евровидение», 12 марта. Это произойдёт в эфире программы «Вечерний Ургант».