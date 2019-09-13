https://static.news.ru/photo/376ac212-d55a-11e9-89a8-fa163e074e61_660.jpg Игорь Бутман Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российский музыкант Игорь Бутман рассказал о фестивале Skolkovo Jazz Science и поделился своим мнением по поводу современного джаза.

По его словам, идея проводить фестиваль в Сколково подчёркивает инновационность джаза, в котором «всегда всё по-разному, всегда всё индивидуально».

Понимаете, «джаз» — хорошее слово. Оно даже стало символом определённого настроения. Говорят ведь: у меня настроение «джаз». Как музыка джаз вбирает в себя всё, поэтому и джазмены используют электронику, и музыканты, исполняющие электронику, — элементы джаза, — рассказал он.

Бутман отметил, что сейчас в джазе можно делать всё что хочешь. При этом он отметил, что музыкантам этого направления не очень интересна чистая электроника, так как они выступают за спонтанное искусство.

Да, оно тщательно готовится, но обязательно есть элемент импровизации, — отметил он.

Артист добавил, что джаз является экспериментальной музыкой, поэтому в Сколково «она звучит очень естественно», передаёт « Профиль ».

Как писал News.ru, ранее Бутман заявил, что российский джаз начинают обсуждать лучшие мировые представители этого направления, а его авторитет растёт.