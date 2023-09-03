«И снова 3 сентября»: Шуфутинского предложили сделать народным артистом

Фото: АГН «Москва»

Граффити в честь песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского в центре Москвы

Михаилу Шуфутинскому могут присвоить звание народного артиста России. Соответствующее предложение направил министру культуры Ольге Любимовой заместитель спикера Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов. Он напомнил, что исполнитель уже более 10 лет носит звание заслуженного артиста.

Парламентарий считает, что Шуфутинский является артистом, который заслужил уважение и признание народа, и что его звание должно быть исправлено. Он отметил, что артист выразил ясную и уважаемую позицию, поддерживая Родину в свете событий, связанных с СВО и культурными санкциями на Западе.

Ранее стало известно, что шансонье впервые за четыре года выступит на сцене 3 сентября. Он споет в Кремле и на двух корпоративах — гонорар за каждое мероприятие оценивается в 2,5 млн рублей.

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что хит Шуфутинского «Третье сентября» стал феноменом благодаря широкому обсуждению в Сети и появлению мемов. По его мнению, ничего уникального в композиции нет, несмотря на возникающие чувства ностальгии у слушателей, однако благодаря конкретной дате она ушла в народ и породила большое количество шуток.

Он напомнил, что песня выпущена в 1993 году, очень долго она была рядовым номером в концерте Шуфутинского, и только с появлением соцсетей и мемов стала визитной карточкой певца.

К 3 сентября NEWS.ru собрал яркие кадры с шансонье.