«Хочется телевизор поцеловать»: Понаровская о молодых артистах Понаровская: у молодых артистов феноменальные голоса

Фото: Пресс-служба ОК

Ирина Понаровская

У молодых артистов феноменальные голоса, рассказала певица, киноактриса, телеведущая, заслуженная артистка России Ирина Понаровская в рамках шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники». По ее словам, сейчас потрясающая школа вокала.

Но они так поют. С ума можно сойти. То есть, знаете, хочется подойти, телевизор поцеловать. Клянусь. Потому что я вот точно так уже не спою. Я могу много чего, но так я не спою, <...> это другая генерация, другая генерация и тела. Я не знаю, что это. Это какие-то мышцы, это что-то другое, — поделилась певица.

Понаровская отметила, что еще неизвестно, кто из участников современных музыкальных конкурсов станет артистом, но у них всех феноменальные голоса. Кроме того, школа вокала сейчас потрясающая, потому что там преподают молодые педагоги.

Чтобы стать настоящим артистом, нужно пройти сложный путь, который состоит из сплошной аскезы, добавила телеведущая. Для этого нужно ставить себе много запретов, бесконечно трудиться, много читать и иметь пытливый ум. Также нужно уметь анализировать свои удачи и неудачи.

Давайте так скажу: надо перестать возиться с собой. «Ой, меня обидели, я туда больше не пойду». Это не для настоящего артиста, не для человека, который хочет быть, — заключила Понаровская.

Ранее 71-летняя российская певица Ирина Понаровская рассказала, что в возрасте 24 лет едва не умерла из-за отказа почек после жесткой диеты. Исполнительница призналась, что перестала есть, потому что врачи сообщили родителям о ее лишнем весе.