Хит Басты-папы и гимн выпускников — 2022 от Джарахова: новинки «VK Музыки» Dose и Mary Gu выпустили фит «Спасибо», Баста посвятил дочери трек «Верю в тебя», а HENSY и Джарахов записали гимн выпускников «Реквием по мечте»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Исполнители Dose и Mary Gu представили печальную коллаборацию «Спасибо» о любви, рэпер Баста выложил в Сеть пронзительный трек о дочери Маше «Верю в тебя», а автор прошлогоднего гимна выпускников «Я в моменте» Джарахов вместе с HENSY выпустил его новую версию «Реквием по мечте». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Dose и Mary Gu: «Спасибо»

Рэпер Dose (Айдос Джумалинов) и певица Mary Gu (Мария Гусарова) объединились в дуэт и выдали мелодраматичную композицию «Спасибо», выступив в ней в роли пары, чьи отношения близятся к концу. По мнению исполнителей, лучше проститься, поблагодарив друг друга, сейчас, чем продолжать жить во лжи и недопонимании.

Перед бурей, как обычно, штиль. // Между нами, как обычно, ложь. // Очевидно, нужно отпустить. // Я же всё равно пройду, и ты пройдёшь, — поют артисты.

Баста: «Верю в тебя»

Накануне большого концерта в «Лужниках» (18 июня) Баста активизировался и выпустил сразу пять новинок за месяц. Самая свежая — «Верю в тебя» — посвящена 12-летней дочери музыканта Маше, ради которой знаменитый отец хочет «быть суперменом и от всего спасать»

Это послание отца к дочери. Мне захотелось написать письмо для моей старшей дочки Маши, которая взрослеет именно сейчас. Чтобы спустя годы, когда меня не будет рядом, она меня слышала. Я бы хотел получить такое письмо от своего отца. Когда нам не хватает веры в самих себя, нам помогают люди, которые продолжают в нас верить. В детстве нет страха, и иногда нам всем нужно в него возвращаться, чтобы снова почувствовать силу, — рассказал Баста в шоу МС Taxi.

HENSY и Джарахов: «Реквием по мечте»

Хип-хоп-исполнитель HENSY (Александр Стратонов) и рэпер Эльдар Джарахов представили песню «Реквием по мечте» — подарок всем, кто прощается со школой в 2022-м. Джарахов — автор прошлогоднего саундтрека выпускных «Я в моменте».

Интересно, что у музыкантов остались прямо противоположные впечатления о школе, что отразилось на содержании композиции.

Честно, я всем сердцем ненавидел это место. // Я поджигаю аттестат, сам плевался в актовом зале. // Я вряд ли буду скучать, так что прощайте, — поёт Джарахов.

Артист признался, что «искренне ненавидел школу» и ему «до сих пор в самых страшных кошмарах снится это адское место».

У Hensy совершенно иные воспоминания.

Первая любовь, соревнования, чемпы, беззаботные моменты. Это было счастливое время, — говорит исполнитель.

«Примиряет» музыкантов припев со словами «11 лет пролетели, как во сне», с которыми наверняка согласятся выпускники всех поколений.