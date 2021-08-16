Ханс Циммер впервые в карьере написал музыку для книги

Немецкий композитор Ханс Циммер, известный благодаря саундтрекам для голливудских фильмов, впервые в карьере написал музыку для книги. Речь идёт о произведении «Искусство и душа Дюны». Оно рассказывает о том, как создавалась картина Дени Вильнёва «Дюна», передаёт The Hollywood Reporter.

Мелодии Циммера стали сопровождением литературного труда, разработанного исполнительным продюсером ленты Таней Лапойнт. В ней объяснят, как снимался блокбастер, основанный на научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта и многом другом. В издание добавят интервью с Вильнёвым, а также с исполнителями главных ролей Тимоти Шаламе, Ребеккой Фергюсон, Оскаром Айзеком и другими артистами. Проект станет доступным 22 октября, в день премьеры бумажной книги и ленты в американском прокате.

Культовый композитор написал музыку и для боевика Вильнёва. Релиз оригинального саундтрека состоится 17 сентября. Циммер отмечал, что звуковое сопровождение отличается высокими голосами, так как женские персонажи «продвигают сюжет фильма». Многие произведения Циммера стали хитами, особенно мелодии к мультфильму «Король Лев» (1995), картинам «Гладиатор» (2001), «Начало» (2011), «Интерстеллар» (2015), «Пёрл-Харбор» (2002), «Код да Винчи» (2007) и другим лентам.

Фильм «Дюна» ещё не вышел в прокат, а режиссёр киноленты Дени Вильнёв уже хочет снять сиквел. В центре сюжета окажется персонаж Зендаи — фременка Чани. Чани играет значительную роль и во второй половине романа Фрэнка Герберта, который лёг в основу «Дюны». По сюжету, Чани знакомит Пола Атрейдеса (Шаламе) и его мать леди Джессику (Ребекка Фергюсон) с обычаями фременов.

Впервые фильм покажут на 78-м кинофестивале в Венеции 3 сентября. Производство сиквела официально не началось. Сейчас идёт работа над сериалом HBO Max «Дюна: Сестринство».