GUMA — о панических атаках, ненависти к несправедливости и любви к Меладзе

«Стеклянная» стала тем счастливым билетом в большой шоу-бизнес, которого GUMA ждала девять лет. Ждала — и всё равно не понимает ажиотажа вокруг трека. Она бешено популярна в TikTok — но её никак не назовёшь просто одним из тиктокеров, которые вдруг запели. О нелёгком пути к славе и о том, что спасало Настю, когда опускались руки, о панических атаках, творческом кризисе и песнях из космоса, о работе секретаршей, о воровстве селёдки и любви к Меладзе, об аллергии на несправедливость, разочаровании в себе и хейте в соцсетях GUMA рассказала NEWS.ru.