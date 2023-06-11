Группу «Звери» попросили проверить на финансирование ВСУ

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Солист группы «Звери» Роман Билык

Группу «Звери» и в частности ее солиста Романа Билыка попросили проверить на предмет финансирования ВСУ, соответствующее обращение в Генпрокуратуру РФ направили представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. В копии документа, опубликованного в Telegram-канале RT, указано, что фронтмен коллектива осуждал проведение российской спецоперации на Украине, а «его поведение говорит о желании усидеть на двух стульях».

В марте 2022 года на своей странице в социальной сети <....> солист группы «Звери» Роман Билык выложил пост, в котором поделился с подписчиками, которых у него 194 тысячи, что <...> «произошла страшная трагедия», имея в виду специальную военную операцию на Украине, и выразил надежду, что переговоры закончатся прекращением огня, — говорится в тексте обращения ФПБК.

В документе также указано, что в марте 2022 года на одном из украинских сайтов появилась публикация с заявлением от имени коллектива, что музыканты, «как и все здравомыслящие люди», выступают «против любых военных действий», которые «нужно как можно быстрее прекратить». Кроме того, там же говорилось, что Билык с 1989 по 1993 год проживал в Мариуполе, а также некоторое время жил в Киеве, при этом подчеркивалось, что после присоединения Крыма к России группа «Звери» ни разу не давала концерты на полуострове, отметили общественники.

Ранее «Фонтанка» писала, что выступление «Зверей» на концерте в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) отменили из-за позиции Билыка по СВО. Ожидается, что 16 июня на Дворцовой площади выступят группы «Чиж & Co» и «Джанго».