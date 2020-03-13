Певцы, Юрий Музыченко из группы The Hatters и Флорида Чантурия из «Ленинград», выйдут на сцену в составе группы Little Big во время проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2020».
О том, кто именно будет помогать группе во время выступления,
Собрали сборную Санкт-Петербурга: на Евровидение-2020 мы поедем расширенным составом — с Флоридой Чантурия (гр. Ленинград) и Юрой Музыченко (гр. The Hatters)! — говорится в публикации.
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Мне самому, если честно, интересно. Я сам сижу в таком же ожидании, — сказал Красилов.
О том, что Little Big примет участие в «Евровидении» в расширенном составе, стало известно 12 марта. Участники коллектива заявили, что на сцену выйдут шесть человек, писал NEWS.ru.
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