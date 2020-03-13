https://static.news.ru/photo/a3c2adfc-6548-11ea-9321-fa163e074e61_660.jpg Группа Little Big Фото: Little Big/vk.com

Певцы, Юрий Музыченко из группы The Hatters и Флорида Чантурия из «Ленинград», выйдут на сцену в составе группы Little Big во время проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2020».

О том, кто именно будет помогать группе во время выступления, сообщили участники основного состава Little Big в Instagram.

Собрали сборную Санкт-Петербурга: на Евровидение-2020 мы поедем расширенным составом — с Флоридой Чантурия (гр. Ленинград) и Юрой Музыченко (гр. The Hatters)! — говорится в публикации.

Телеканал «360» также связался с артистом Дмитрием Красиловым — его танец в клипе на песню Uno, которую группа исполнит на состязании, больше всего понравился зрителям. Мужчина рассказал, что пока не знает, поедет ли вместе с коллективом на «Евровидение».

Мне самому, если честно, интересно. Я сам сижу в таком же ожидании, — сказал Красилов.

О том, что Little Big примет участие в «Евровидении» в расширенном составе, стало известно 12 марта. Участники коллектива заявили, что на сцену выйдут шесть человек, писал NEWS.ru.