Группа Zero People объявила о переносе тура по России Группа Zero People перенесла тур по России после визита ОМОНа на ее концерт

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Александр Красовицкий

Российская рок-группа Zero People после визита сотрудников ОМОНа на их концерт в Санкт-Петербурге и серии патриотических видео с извинениями объявила на своей странице во «ВКонтакте» о переносе тура по России. Причину такого решения музыканты не объяснили.

Наш тур с презентацией альбома «Песни времени» переносится на новые даты. Новые даты концертов будут сообщены в ближайшее время. <...> Прорвемся, — написали музыканты.

Музыканты отменили тур по России после того, как сотрудники ОМОНа сорвали концерт в петербургском клубе «Космонавт». Причиной появления силовиков на мероприятии могли стать антироссийские высказывания солиста группы Александра Красовицкого. С лидером группы и его коллегой Александром Заранкиным беседовали сотрудники спецслужб.

Сотрудники ОМОНа проверили у пришедших на концерт зрителей билеты, после чего отправили на выход. Одна из зрительниц напала на силовика, суд назначил ей запрет определенных действий.

После инцидента в Петербурге вокалист Александр Красовицкий и клавишник Александр Заранкин извинились после обвинений в дискредитации ВС РФ. Они отметили, что не распространяют антироссийских лозунгов и уважительно относятся к руководству страны.