https://static.news.ru/photo/40fe29c2-6399-11ea-9543-fa163e074e61_660.jpg Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинская группа «Время и Стекло» объявила о распаде. В 2020 году коллектив отметил своё десятилетие.

Участники дуэта Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева опубликовали видеообращение, в котором рассказали о своём решении. Также они сообщили о том, что 11 сентября состоится последний концерт группы во «Дворце Украина» в Киеве.

Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое, — мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу, — говорится в описании к ролику.

10 марта артисты опубликовали клип на песню, получившую название «Время истекло».

Группа «Время и Стекло» была образована в декабре 2010 года. Продюсером проекта выступает Алексей Потапенко, также известный как Потап.

В ноябре 2019 года украинские националисты вынудили дуэт «Время и Стекло» отменить концерт во Львове. Это произошло после того, как исполнители отказались записать видео с обвинениями в адрес России, писал NEWS.ru.