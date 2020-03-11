Украинская группа «Время и Стекло» объявила о распаде. В 2020 году коллектив отметил своё десятилетие.
Участники дуэта Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева
Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое, — мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу, — говорится в описании к ролику.
10 марта артисты опубликовали клип на песню, получившую название «Время истекло».
Группа «Время и Стекло» была образована в декабре 2010 года. Продюсером проекта выступает Алексей Потапенко, также известный как Потап.
В ноябре 2019 года украинские националисты вынудили дуэт «Время и Стекло» отменить концерт во Львове. Это произошло после того, как исполнители отказались записать видео с обвинениями в адрес России, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен