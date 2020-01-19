https://static.news.ru/photo/596fa9d2-3a9e-11ea-a7d9-fa163e074e61_660.jpg Sum 41 Фото: Romano Nunziato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Париже отменила концерт популярная канадская панк-рок-группа Sum 41. Перед концертом неизвестные взорвали петарду прямо за входной дверью в концертный зал Les Etoiles. Никто не пострадал.

Как выяснилось, петарду бросил один из участников протестной акции движения «жёлтых жилетов», проходившей поблизости, сообщает радиостанция France Info.

По словам участников группы, они вынуждены отменить выступление, поскольку не могут гарантировать безопасность своим поклонникам.

Управляющий концертным залом Винсан Ле Галь рассказал, что с музыкантами вели переговоры на протяжении трёх часов, но они не пожелали выступать. Он также отметил, что зрители могут вернуть потраченные на билеты средства.

Как писал NEWS.ru ранее, 204 человека получили травмы при праздновании Нового года в Италии. Кроме того, один пострадавший погиб. Погибший упал с обрыва. Он хотел потушить пожар, возникший из-за пиротехники, но не рассчитал свои силы.