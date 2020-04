Группа Rolling Stones выпустила песню про коронавирус

Данная работа стала первой для коллектива за последние восемь лет. Об этом рассказал вокалист группы Мик Джаггер в своём Twitter.

The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song - Living In A Ghost Town - we thought would resonate through the times we’re living in. It’s out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws