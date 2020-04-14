Группа Real Estate отправилась в виртуальный тур по домам поклонников

https://static.news.ru/photo/774f27ac-7e55-11ea-b62e-fa163e074e61_660.jpg Группа Real Estate Фото: realestate/facebook.com

Американская группа Real Estate выпустила приложение дополненной реальности с помощью, которого поклонники коллектива могут посмотреть их выступления, находясь дома в изоляции во время пандемии коронавируса.

Приложение помещает виртуальную копию группы, играющую на миниатюрной сцене, на любой объект помещения, в котором находится человек, использующий смартфон и планшетный компьютер.

Вы сможете превратить пространство вашей самоизоляции в площадку, по которой вы можете передвигаться, и которая покажет вам всех пятерых участников коллектива, сцену, свет, усилители звука. Музыканты даже выступят на бис, — цитирует Pitchfork пресс-релиз артистов.

Как писал NEWS.ru, социальная сеть Instagram запустит проект «#песнядома», в рамках которого российские музыканты дадут домашние онлайн-концерты для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.