https://static.news.ru/photo/f0adeed2-6f76-11ea-b3d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mumiy Troll/facebook.com

Музыканты группы «Мумий Тролль» вместе с её лидером Ильёй Лагутенко, оказавшись на домашнем карантине из-за эпидемии коронавируса, продолжают выступать перед поклонниками. Концерты они проводят в онлайн-режиме. Причём каждый из участников коллектива играет в одиночестве, но вместе — это полноценные музыкальные треки.

Получившиеся концерты публикует видеохостинг «Яндекс.Эфир», выпуски появляются еженедельно. Первые два получили названия «Карнавала.Нет» и «Планы». Они уже доступны для просмотра. Как подчеркнули в пресс-службе сервиса, доступ пользователям предоставляется бесплатно.

Серия выступлений в итоге будет объединена в импровизированный концерт под названием «Все дома».

Ранее NEWS.ru рассказывал, как звёзды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса коротают время, оказавшись в изоляции из-за пандемии COVID-19.