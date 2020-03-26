Музыканты группы «Мумий Тролль» вместе с её лидером Ильёй Лагутенко, оказавшись на домашнем карантине из-за эпидемии коронавируса, продолжают выступать перед поклонниками. Концерты они проводят в онлайн-режиме. Причём каждый из участников коллектива играет в одиночестве, но вместе — это полноценные музыкальные треки.
Получившиеся концерты публикует видеохостинг «Яндекс.Эфир», выпуски появляются еженедельно. Первые два получили названия «Карнавала.Нет» и «Планы». Они уже
Серия выступлений в итоге будет объединена в импровизированный концерт под названием «Все дома».
Ранее NEWS.ru рассказывал, как звёзды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса коротают время, оказавшись в изоляции из-за пандемии COVID-19.
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