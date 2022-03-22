Группа Maneskin отказалась приезжать в Россию в рамках мирового турне

Итальянская рок-группа Maneskin, которая победила на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, не приедет в Россию в рамках мирового турне из-за ситуации на Украине. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera. В этом году Maneskin проведут тур под названием Loud Kids Tour.

Мы переживаем за украинский народ и солидарны с ним. И из-за решений людей, находящихся у власти, от которых страдают невинные люди, мы отменяем концерты в России, — говорится в заявлении музыкантов.

В рамках мирового турне Maneskin впервые посетят США и Канаду. Помимо этого, итальянские музыканты выступят в разных странах Европы. Шоу группы запланированы в Нидерландах, Бельгии, Франции, ФРГ, Австрии, Испании, Британии, Дании, Польше, Чехии, Литве, Эстонии и Венгрии.

Изначально итальянские рокеры должны были 9 марта выступить в Москве и 11 марта — в Санкт-Петербурге. Однако в конце января Maneskin внесли изменения в гастрольный график из-за ситуации с коронавирусом.

До этого концерты на территории России из-за военной операции на Украине отменили Green Day, Imagine Dragons, The Killers, Franz Ferdinand, Gorillaz, Placebo.























