https://static.news.ru/photo/c1f3dd34-5cbd-11ea-ad64-fa163e074e61_660.jpg Фото: LITTLE BIG/vk.com

Популярная группа Little Big представит Россию в этом году на международном конкурсе Евровидение.

Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга, — сообщил ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов.

Пока неизвестно, с какой композицией поедет коллектив.

Как писал NEWS.ru, Певец Александр Панайотов прокомментировал информацию о своём участии в Евровидении. По его словам, никаких сообщений о том, что именно он будет представлять Россию на песенном конкурсе, он не получал.