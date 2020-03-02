Популярная группа Little Big представит Россию в этом году на международном конкурсе Евровидение.
Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга, — сообщил ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов.
Пока неизвестно, с какой композицией поедет коллектив.
Как писал NEWS.ru, Певец Александр Панайотов прокомментировал информацию о своём участии в Евровидении. По его словам, никаких сообщений о том, что именно он будет представлять Россию на песенном конкурсе, он не получал.
Добавьте наши новости в избранные источники