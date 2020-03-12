Петербургская группа Little Big представила песню UNO, которую собирается исполнить на конкурсе «Евровидение-2020», если его не отменят из-за коронавируса.
Клип на данную песню
Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на Евровидении, но раз выпал, то мы сделаем всё, что в наших силах, — сказал Прусикин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что группа Little Big отложила выпуск песни для конкурса «Евровидение» по неизвестным причинам. При этом каждая страна-участница состязания должна была объявить своего представителя и опубликовать песню до 9 марта. Россия и Азербайджан оказались единственными странами, представители которых не уложились в срок.
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