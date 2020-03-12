https://static.news.ru/photo/71fd77d4-64a3-11ea-92ab-fa163e074e61_660.jpg Little Big Фото: littlebigband/vk.com

Петербургская группа Little Big представила песню UNO, которую собирается исполнить на конкурсе «Евровидение-2020», если его не отменят из-за коронавируса.

Клип на данную песню был показан 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Лидер группы Илья Прусикин заявил, что работает по принципу: «делай что делаешь, и будь что будет».

Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на Евровидении, но раз выпал, то мы сделаем всё, что в наших силах, — сказал Прусикин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа Little Big отложила выпуск песни для конкурса «Евровидение» по неизвестным причинам. При этом каждая страна-участница состязания должна была объявить своего представителя и опубликовать песню до 9 марта. Россия и Азербайджан оказались единственными странами, представители которых не уложились в срок.