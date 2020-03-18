Российская группа Little Big, которая должна была представлять страну на Евровидении, не станет комментировать отмену конкурса. Об этом журналистам сообщила пиар-менеджер коллектива Полина Храмова.
Комментарии не даём, — приводит её слова РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, международный песенный конкурс «Евровидение» официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае.
Об отмене сообщили организаторы состязания в Twitter.