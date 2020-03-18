Фото: littlebigband/instagram.com

Международный песенный конкурс «Евровидение» официально отменили. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах.

Об отмене сообщили организаторы состязания в Twitter. В течение нескольких недель мы пытались найти альтернативные способы проведения конкурса песни «Евровидение». Тем не менее из-за неопределённости, вызванной распространением COVID-19 по всей...