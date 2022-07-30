Группа «Кровосток» отменила концерт в Москве

Фото: krovostok_official/vk.com

группа «Кровосток»

Хип-хоп группа «Кровосток» сообщила в Twitter, что концерт в московском «Известия Hall» 31 июля не состоится. Участники коллектива добавили, что отмена концертов связана с давлением властей.

Из-за давления властей концерт 31-го в Известиях не состоится. Извиняемся перед теми, кто хотел прийти, но одновременно испытываем гордость, быть в списках это круто! — сообщила группа.

В начале июля стал распространяться список среди промоутеров, где указаны артисты, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. В нем оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, в том числе «Кровосток», Нойз МС и Оксимирон, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие.

Все эти исполнители отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля.