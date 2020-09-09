Группа Gorillaz выпустила совместный клип с лидером The Cure

Британская «виртуальная» группа Gorillaz опубликовала клип на песню Strange Timez, записанную с лидером группы The Cure Робертом Смитом.
Трек стал частью аудиовизуальной серии Song Machine. В рамках этого проекта Gorillaz выпускают совместные композиции с начинающими артистами и музыкальными ветеранами.
По сюжету нового ролика рисованные участники отправляются на Луну, у которой лицо Роберта Смита.
Ранее Gorillaz выпустили песню Aries в рамках Song Machine. В записи композиции приняли участие британская певица Джорджия и Питер Хук, известный как басист манчестерских групп Joy Division и New Order, писал NEWS.ru.
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