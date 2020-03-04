https://static.news.ru/photo/528965de-5e1d-11ea-ab38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emerson Santos/imago stock&people/Global Look Press

Участники британской группы Genesis снова собрались вместе, чтобы отправиться в стадионный тур. Коллектив уже объявил даты первых выступлений.

Гастроли под названием The Last Domino? пройдут в Великобритании и Ирландии. Сейчас у коллектива запланированы десять концертов в девяти городах.

О том, будут ли артисты расширять тур, в настоящее время не сообщается. Выступления будут проходить с ноября по декабрь.

Как писал NEWS.ru, американская группа My Chemical Romance анонсировала второе выступление в России. После Москвы музыканты отправятся в Санкт-Петербург.