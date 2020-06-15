Группа Billy Talent перенесла концерты в России на 2021 год из-за пандемии

Канадская группа Billy Talent перенесла свои российские концерты на 2021 год. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Изначально коллектив должен был отыграть 30 мая в Москве и 31 мая — в Санкт-Петербурге. Теперь мероприятия пройдут в питерском клубе «Космонавт» 23 мая и в ГлавClub Green Concert в Мосве 24 мая, о чём
Культовая панк-рок группа возвращается в Россию весной 2021 года с лучшими хитами и новыми релизами, — говорится в сообщении.
Ранее из-за COVID-19 свой концерт перенесла на 2021 год американская группа Aerosmith. Событие состоится 29 мая на стадионе «ВТБ Арена».
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