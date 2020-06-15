Группа Billy Talent перенесла концерты в России на 2021 год из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/94fb294e-af20-11ea-8383-fa163e074e61_660.jpg Бенджамин Ковалевич Фото: Jason Moore/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадская группа Billy Talent перенесла свои российские концерты на 2021 год. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Изначально коллектив должен был отыграть 30 мая в Москве и 31 мая — в Санкт-Петербурге. Теперь мероприятия пройдут в питерском клубе «Космонавт» 23 мая и в ГлавClub Green Concert в Мосве 24 мая, о чём сообщили организаторы.

Культовая панк-рок группа возвращается в Россию весной 2021 года с лучшими хитами и новыми релизами, — говорится в сообщении.

Ранее из-за COVID-19 свой концерт перенесла на 2021 год американская группа Aerosmith. Событие состоится 29 мая на стадионе «ВТБ Арена».